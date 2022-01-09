شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة هوستن للاسكواش بمشاركة 3 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، منافسات نصف نهائي بطولة هوستن المفتوحة للاسكواش التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 4 إلى 9 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

ومثل مصر فى هذه البطولة كل من: علي فرج، يوسف سليمان، محمد الشربينى، يوسف إبراهيم، عمر مسعد، كريم الحمامى، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل، مروان الشوربجى، ومازن هشام.

وجاءت مباريات اليوم كالتالي:

علي فرج ومصطفى عسل

مازن هشام والفرنسي جريجور مارش

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر ينايرالجارى، وحافظ البطل المصرى علي فرج، لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الخامس على التوالى والخامس والعشرين فى مسيرته الاحترافية، ليصبح بذلك ثالث أكثر اللاعبين المصريين هيمنة على الصدارة.

واستقر محمد الشوربجى في المركز الثالث وحل طارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز الرابع، وتقدم مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي إلى المركز الخامس.