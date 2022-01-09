شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع برنامج لتجهيز سايكو لكأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة الارجنتينى خوان براون برنامج بدنى لتجهيز الجامبى سايكو كونتيه الوافد الجديد لصفوف الدراويش من لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويجهز براون المهاجم الجامبى للمشاركة في مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة ، ورحب الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتيني “خوان براون ” واللجنة الفنية التى ضمت حماده المصري بجانب محمود حسن وأشرف خضر بضم اللاعب في ظل قدراته الفنية الكبيرة ، وأبدى اللاعب مرونة كبيرة في الإنضمام لصفوف الدراويش باعتباره أحد أكبر الأندية في الوطن العربي ويتمتع بظهير جماهيري كبير.

ويتطلع مجلس الإدارة لإبرام مزيد من الصفقات بالجانب الهجومي، سعيا لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق وإستغلال أنصاف الفرص بما يسهم في تحسن ترتيب الفريق ووضعه بمكانته المستحقة بين أندية الكبار .

الجدير بالذكر أن الإسماعيلى يقع فى المجموعة الثانية بكأس رابطة الاندية المحترفة التى تضم أندية الأهلى وسموحه والمقاولون العرب والبنك الأهلى والجونة.