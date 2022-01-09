وزير الرياضة يطمئن علي وصول الفراعنة للكاميرون للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية

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القاهرة - سامية سيد - د.أشرف صبحى: متابعة يومية لأحوال وجاهزية البعثة بالكاميرون استعداداً لمنافسات البطولة

ـ كل التقدير لوزيري الصحة والطيران علي التعاون المشترك في تطبيق التدابير الاحترازية علي البعثة وتسهيل إجراءات السفر للكاميرون

اطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي سلامة وصول بعثة المنتخب المصري لكرة القدم إلى مدينة جاروا الكاميرونية استعداداً للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق منافساتها غداً الأحد وتستمر حتى ٦ فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، رئيس البعثة فور وصولهم إلي الكاميرون؛ للاطمئنان علي مراسم استقبال البعثة، وإجراءات المسحة الطبية لأعضائها، وكافة التجهيزات المتعلقة بالانتقالات والإقامة.

أوضح وزير الرياضة أنه ستتم المتابعة مع البعثة بشكل يومي؛للوقوف علي سير البرنامج التدريبي للجهاز الفني، واستعداد الجميع لمباريات البطولة التي تنتظر الجماهير المصرية من اللاعبين تقديم أفضل عرض لهم، والفوز في مختلف المباريات، وتحقيق لقبها؛ لتضاف إلي الانجازات الرياضية التي يُسطرها الأبطال الرياضيون في مختلف المحافل.

وفي سياق أخر، وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، علي الدور الذي قام به ممثلو وزارة الصحة في إجراء المسحات الطبية للاعبي المنتخب، والاطمئنان علي حالتهم الصحية قبل سفرهم إلي الكاميرون، والتدابير المتخذة مع اللاعبين وأعضاء البعثة الذين ثبتت إيجابية مسحتهم، وتطبيق البروتوكول الطبي عليهم.

كما قام ممثلو وزارة الصحة بإجراء المسحات الطبية علي كل من وزير الشباب والرياضة وكافة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة قبل حضورهم مران المنتخب بالقاهرة ولقاء الوزير باللاعبين والجهاز الفني، وذلك حفاظاً علي سلامة وصحة الجميع، وفي إطار البروتوكول المطبق علي جميع أعضاء البعثة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن امتنانه لدور وزير الطيران المدني السيد محمد منار في تسهيل إجراءات سفر بعثة المنتخب للكاميرون، وتوفير رحلة خاصة لهم اليوم السبت، مشيراً أن المدير الفني للمنتخب كارلوس كيروش قد طلب تأجيل سفر المنتخب من أمس الجمعة إلي السبت حتي يتسنى له تنفيذ المعسكر التدريبي بالقاهرة بشكل كامل قبل التوجه للكاميرون.