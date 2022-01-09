شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدخل معسكرا مغلقا ببرج العرب بعد عودة الشعباني استعدادا لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل لاعبو النادي المصري، معسكرا مغلقا ببرج العرب، الإثنين المقبل، وذلك استعدادا لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية، حيث يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة مصر المقاصة في اللقاء الأول بمجموعته، والذي يقام يوم الأربعاء المقبل.

خاض الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مرانه الرئيسي عصر السبت، على ملعب النادي الاجتماعي، استعدادا لمبارياته ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

واستمر غياب الثلاثي أوستين أموتو لتواجده بنيجيريا، وأحمد الشيخ، نظرا لخضوعه لعملية تأهيل من الإصابة، وكذلك عمرو مرعي، والذى هدد فى وقت سابق بفسخ التعاقد مع المصري بسبب المستحقات المتأخرة.

واشتمل مران الفريق، الذى قاده سيف داوود، مدرب الفريق، فى غياب معين الشعباني، المدير الفني للمصري، والمقرر عودته خلال أيام بعد انتهاء إجازته فى تونس، على اجتماع مع اللاعبين قبل أن يتم تقسيمهم إلى مجموعتين لاستكمال المران.