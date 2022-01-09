شكرا لقرائتكم خبر عن يعقوب السعدي: الأهلي نموذج لكل الأندية العربية.. وأتمنى وصوله لنهائي المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي عن فوز الأهلي بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضية، مؤكدا أن الأهلي نموذج لكل المؤسسات الرياضية في المنطقة العربية رياضيا واقتصاديا من حيث النظام المتبع، ويستحق التتويج بالجائزة؛ لأنه خير نموذج للأندية العربية".

وقال السعدي، في تصريحات نقلتها صفحة الأهلي عبر "فيس بوك": "الأهلي ومحمود الخطيب راكبين على بعض ومنسجمين على بعض والراجل همه الكبير الارتقاء بالأهلي، لذلك تشوف البطولات والإنجازات على كل المستويات مع الأهلي".

وأضاف: "الاهلي فيه نظام والكل ماشي عليه ومبادئ الاهلي مترسخة لدى كل الأجيال وده مش كلام فقط ولكنه مترسخ ونراه فعل، وهو مؤسسة ناجحة وليس اساسيا ان تحصل على 100% من البطولات، ولكن هناك نظاما متبعا يسير عليه الجميع".

وعن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية أكد أن تواجد الاهلي في دولة الإمارات إضافة بالنسبة للبطولة بسبب الشعبية الجارفة للأهلي، سواء في دولة الامارات أو الخليج أو مصر، والأهلاوية طعانين في مركز أكبر في كأس العالم للأندية ونتمنى الاهلي يكون ليه دور أكبر في النسخة المقبلة من النسخات الماضية".

وأردف السعدي: "أتمنى الاهلي يوصل لنهائي كأس العالم للأندية المهمة ليست سهلة، ولكنها ليست مستحيلة ودولة الإمارات سترحب بالأهلي، لأنها دولتهم وكل التسهيلات ستوفر لجمهور الأهلاوي سواء دخول الإمارات أو المباريات".

وأضاف: "جمهور الأهلي جمهور عظيم وأفضل جمهور في المنطقة ومميز ودائما يقول الأهلي خط احمر ويسير دائما على الحكمة دي".