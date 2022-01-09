شريف إكرامي: لم اتأثر "كرويًا" بالرحيل عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، أنه لم يتأثر كرويا برحيله عن الأهلي، مشيرا إلى أنه حين يدخل إلى أرض الملعب لا يرى سوى الفريق الخصم وزملائه.

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 2":" حين واجهت الأهلي لأول مرة بقميص بيراميدز الأمور كانت عادية، عكس مباراة الدور الثاني".

وأضاف:" كل الكلام اللي قلته بعد رحيلي غير مصتنع، وقرار الرحيل اخذ أكثر من 4 أشهر حتى اعلانه".

وتابع:" قررت عدم استمرار ابني في ناشئ الأهلي مواليد 2008 بسبب عدم مشاركته مع الفريق ، وشعرت ان هناك شخص يستحق المكان الأساسي، وقررت رحيله لتجهيزه بشكل خاص وتطويره في مركز حراسة المرمى".

واتم:" ليس لدي مشكلة مع من يسخر مني، وليس من العدل تقبل الإشادة وحين اتعرض للنقد لا أقبل ذلك، ولاعب الكرة لا بد أن يتقبل الوجه القبيح للسوشيال، حتى تظل واقف على قدميك لابد أن تتقبل الوجه القبيح للكرة".