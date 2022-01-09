شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 8 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 8 / 1 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها راحة لبعض لاعبى الأهلى ومسحة طبية خارج النادى بسبب أعراض البرد، والإغراءات الخليجية تهدد مفاوضات الأهلي مع بن شرقي.
راحة لبعض لاعبى الأهلى ومسحة طبية خارج النادى بسبب أعراض البرد
كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أنه بعد الرجوع إلى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي؛ تقرر منح عدد من لاعبى ألفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم؛ بسبب شعورهم ببعض أعراض البرد.
على طريقة عبد القادر .. سموحة يدعم دفاع الأهلى فى الموسم الجديد
وجد مسئولو النادى الأهلي، حلاً للأزمة الدفاعية التى يعانى منها النادى مؤخرا، بعد طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير ألفنى للفريق تدعيم دفاع ألفريق بلاعب جديد على الأقل، خاصة مع بداية الموسم الجديد، ليدخل أكثر من لاعب دائرة الترشيحات أبرزهم أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي.
الإغراءات الخليجية تهدد مفاوضات الأهلي مع بن شرقي
كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مسئولي النادي فتحوا خط مفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي جناح الزمالك، من أجل التعاقد معه والحصول على توقيعه و الانضمام للأهلي في صفقة انتقال حر بدءا من موسم الانتقالات الصيفية القادمة.
مصدر بالأهلى: إصابة طاهر وعبد القادر و3 لاعبين بفيروس كورونا
كشف مصدر لـ"الخليج 365" أن هناك خمسة إصابات بفيروس كورونا بين صفوف لاعبى الأهلى، وذلك بعدما كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه بعد الرجوع إلى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي؛ تقرر منح عدد من لاعبى الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم؛ بسبب شعورهم ببعض أعراض البرد.
قاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لاعبي الفريق فى فقرات بدنية شاقة متنوعة، وذلك ضمن فقرات المران الجماعي الذى أقيم ظهر اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وخاض اللاعبون جانباً من التدريبات البدنية والتأهيل لمدة 45 دقيقة من بداية المران، وفقا للبرنامج البدنى والتدريبى الذى حدده الجهاز الفنى.
الأهلى يهنئ مجلس اتحاد الكرة الجديد بثقة الجمعية العمومية
أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة المصري صباح اليوم، السبت، يهنئ فيه المجلس الجديد لاتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام بمناسبة حصوله على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد في الانتخابات التي أجريت الأربعاء الماضي، وعبر النادي عن تمنياته بالتوفيق الدائم لمجلس اتحاد الكرة لخدمة مستقبل الكرة المصرية على كافة المستويات.
تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلى مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ملف صفقة محمد فتح الله "كماتشو" مدافع غزل المحلة الذى ارتبط اسمه بالنادى الأحمر خلال الفترة الأخيرة.