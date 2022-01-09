شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فريال أشرف بكورونا وتغيب عن تسلم جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فريال أشرف بطلة مصر فى الكاراتيه والحاصلة على الميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو، عام 2021، إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا لتغيب عن تسلم جائزة بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى، التى فازت بها خلال نوفمبر الماضى، كأفضل رياضى عربى.

وكتبت فريال، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله رب العالمين قدر الله وما شاء فعل أصيبت أنا وأسرتي بفيروس كورونا، ولن استطيع تسلم جائزة محمد بن راشد إن شاء الله ربنا يلطف بينا وبابي وأمي ونرجع مصر بالسلامة".

وودعت البطلة فريال أشرف، عام 2021، مؤكدا أنه كان من أجمل سنوات عمرها، قائلة: "دايما بحمد ربنا على كل حاجة عدت فيها، وفعلا كرم وفضل ربنا أكبر من أى شيء".

ونشرت فريال، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة من فرحتها بالتتويج بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو الصيف الماضى، صحبتها بتعليق: "اللهم لك الحمد، سنة مرت من أجمل سنين عمرى، دايما بحمد ربنا على كل حاجة عدت فيها، وفعلا كرم وفضل ربنا أكبر من أى شيء وإن ربنا بيراضيك فى الوقت اللى انت محتاجه".

وأضافت فريال: "اللحظة اللى فى الصورة ديه مر فيها كل حاجة فعليا، الوحش قبل الحلو بس بمجرد وصولك بتنسى أى حاجة حصلت، معاك مبتفتكرش غير انى ربنا واقف جمبك وبيعوضك فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، كل سنة وجميعكم بألف خير وربنا يرزقكم جميعا بفرحة زى دى".

وحققت فريال أشرف الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" التى أقيمت فى العاصمة اليابانية، كأول فتاة في تاريخ الكاراتيه تحقق ميدالية ذهبية، وكثانى مصرية تحقق ذهبية في الدورات الأولمبية، بعد غياب 17 عاما عن آخر ذهبية حققها كرم جابر بطل المصارعة.