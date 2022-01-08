شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالمصري البورسعيدي يعلن احتواء أزمة عمرو مرعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد كريم ذكرى، مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، أنه تم احتواء أزمة اللاعب عمرو مرعي، مهاجم الفريق، بعد جلسة جمعت وكيله نبيل أبو زيد، اليوم مع اللجنة المعينة لإدارة النادي.

وأضاف "ذكرى"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه سيتم حل الأزمة بشكل نهائي خلال 48 ساعة وينتظم اللاعب في تدريبات الفريق.

ونفى كريم ذكرى، توقيع اللاعب عمرو مرعي لأي فريق أو اتخاذ إجراءات فسخ تعاقده مع المصري كما انتشر على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

كان مجلس إدارة النادي المصري المعين برئاسة سمير حلبية، حضر جانبًا من مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والذي أقيم مساء أمس الجمعة على ملعب النادي الاجتماعي.

أعلنت وزارة الرياضة تعيين لجنة سباعية لإدارة النادى المصرى، حيث لم تستكمل إجراء انتخابات النادي المصرى، بعد انسحاب العديد من المرشحين، في الوقت الذي شهدت فيه الفترة الأخيرة سلسلة محادثات بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة لبحث تعيين لجنة لإدارة النادي، وتم تشكيل لجنة سباعية تضم كلا من:

1- محمد سمير حلبية - رئيساً

2- عاطف صابر مبروك - نائباً للرئيس

3- على عوض الطرابيلي - أميناً للصندوق

4-حسن عزت ناصف – عضوا

5 - المهندس محمد سلامه - عضوا

6 - المهندس محمد قابيل - عضوا

7 - النائب حسن عمار - عضوا والتحدث الرسمي للمجلس

ويواصل نادى المصرى البورسعيدى، تدريباته استعدادًا لمبارياته ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والمقرر انطلاقها الأسبوع المقبل.

ويحتل النادى المصرى المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات في الدورى، حيث فاز الفريق البورسعيدى فى 3 مباريات وتعادل فى واحدة وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.