شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يقاضي النادي المصري بسبب تسريب فيديو المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، مقاضاة النادي المصري، وذلك بعد تسريب فيديو لجلسة مفاوضات مع اللاعب، من أجل تجديد تعاقده قبل انتقاله إلى فيوتشر، في بداية الموسم الجاري، وذلك بدون علمه، حيث اتهم رفعت إدارة المصري بتسريب الفيديو.

من جانبه، كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري السابق، حقيقة الفيديو المسرب لجلسة التجديد لأحمد رفعت لاعب الفريق البورسعيدي السابق وفيوتشر الحالي، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بين اللاعب وإدارة النادى خلال التفاوض على تجديد تعاقده.

وقال هاشم، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "ليس من مصلحتنا أن نسرب مثل هذا الفيديو في الوقت الحالي، ولا نعرف من المسؤول عنه، عقدنا الجلسة مع اللاعب فى أحد المطاعم الشهيرة ببورسعيد ولا نعلم من الذي قام بتصوير الفيديو ثم تسريبه، رفعت طلب 10 ملايين جنيه للتجديد، ولكننا وضعنا حدًّا أقصى بـ7 ملايين ولم نتفق على التجديد".