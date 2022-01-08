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ملف الخليج 365.. بعثة مصر تصل الكاميرون.. مران الأهلي.. وبرشلونة يتعثر أمام غرناطة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم السبت 8 يناير 2022.

اتحاد الكرة يكشف مصير كأس مصر للموسم الماضي

كرة سلة.. فوز الزمالك وخسارة الاتحاد في الجولة الثامنة بدوري السوبر

تعادل قاتل.. يتعثر أمام غرناطة في الليجا

حارس الإسماعيلي يعلن رحيله عبر الخليج 365

إصابات 3 نجوم في منتخب السنغال بفيروس

خاص.. تحديد حكم مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا

سلة الأهلي تفتتح مبارياتها في الدور الثاني بالفوز على سبورتنج بدوري السوبر

لمواجهة كورونا.. 10 قرارات جديدة يطبقها كاف لأول مرة في كأس الأمم الأفريقية 2021

مران الأهلي استعدادا لكأس الرابطة.. موسيماني يقود التدريبات.. ومسحة طبية للاعبين

بعثة منتخب مصر تطير إلى الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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