إبراهيم عادل لمصراوي: لا أعاني من أعراض كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز، أنه لا يعاني من أعراض كورونا بعد إيجابية المسحة التي اجراها.

وقال عادل في تصريحات خاصة ليلا كورة، إنه سيجري مسحة جديدة غدا الأحد للاطمئنان على نفسه.

وأوضح، أن صحته جيدة ولايوجد أي أعراض يعاني منها نهائيا في الفترة الحالية.

وفي وقت سابق، كشف رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، مصطفى المنيري، عن إجراء مسحة طبية جديدة للاعب فريقه إبراهيم عادل مساء اليوم السبت.

وأوضح المنيري، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المنتخب قد استدعى إبراهيم عادل ومحمد حمدي، مساء يوم أمس الجمعة وخضع الثنائي لمسحة مع المنتخب جاءت نتيجتها إيجابية لإبراهيم عادل وسلبية بالنسبة لمحمد حمدي.

وأشار رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز، إلى أن اللاعب سيخضع لمسحة طبية إضافية خلال ساعات؛ خاضة وأنه برغم إيجابية المسحة التي خضع لها مع المنتخب إلا أنه لم تظهر عليه أي أعراض مرضية وبالتالي سيخضع لمسحة أخرى.