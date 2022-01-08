اتحاد الكرة يكشف مصير كأس مصر للموسم الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك توافق كبير بين رابطة الأندية واتحاد الكرة من أجل صالح الكرة المصرية، مشيرا إلى أن استكمال بطولة كأس مصر للموسم الماضي من عدمها لا يزال غير واضح.

وقال خالد الدرندلي، في تصريحات هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم" مساء السبت: "هناك توافق مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية الذي يعمل بشكل جيد، وسيكون هناك اجتماعات مستمرة مع الاتحاد".

وأضاف: "بعد فترة عامين ونصف من التعيينات في اتحاد الكرة الجميع يتشوق لاتحاد كرة ثابت، والقادم سيكون أفضل بكثير عقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، وأتوجه بالشكر للمجالس السابقة التي عملت لخدمة الكرة المصرية".

وعن بطولة كأس مصر للموسم الماضي، أكد الدرندلي: "لم يتم اتخاذ قرار بشأن البطولة لكن من المفترض أن تُستكمل، الأمر غير واضح حتى الآن، وسنرى إذا كان هناك فرصة لاستكمالها، الأهم هو منتخب مصر ومشوار الصعود لكأس العالم".

ورد نائب اتحاد الكرة على تساؤل "هل خزينة الاتحاد المصري بالفعل خاوية؟" قائلا: "اتحاد الكرة لديه أموال كثيرة بالخارج سنقوم بتحصيلها خلال الفترة المقبلة، كلنا في مركب واحد، والموظفون سيحصلون على رواتبهم".

وأكد الدرندلي في ختام تصريحاته قائلا: "هناك دعم كامل وكبير من كل الجهات على رأسها وزارة الشباب والرياضة، ولا يوجد قلق".