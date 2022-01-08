بعد التحدث عن فضيحة.. وزير الصحة الكاميروني يرد على بوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ردَّ مانودا مالاخي، وزير الصحة الكاميروني، على ادعاءات منتخب بوركينا فاسو بشأن اختبارات فيروس كورونا التي تم إجراؤها وأثارت أسئلة قبل المطالبة بإعادتها.

وكان برتراند تراوري قائد بوركينا فاسو تحدث عن "فضيحة" بعدما كشف أن فريقًا طبيًا ليس من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جاء لاختبار لاعبي المنتخب (طالع التفاصيل).

وأكد وزير الصحة الكاميروني الدكتور ماناودا مالاخي أن جميع إجراءات اختبار كورونا تقع فقط ضمن اختصاص "كاف".

وكتب مانودا مالاخي في تغريدة عبر "تويتر": "وفقًا لاتفاقيات الحكومة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أود أن أطمئن السكان أن نظام الاختبار لدينا لا يزال ساريًا".

وأضاف: "من ناحية أخرى، فإن اختبار المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا والمسؤولين والوفود هي مسؤولية كاف التي تستخدم معملًا أجنبيًا لهذا الغرض".

وتنطلق غداً الأحد منافسات كأس أمم أفريقيا بمواجهة المنتخب الكاميروني صاحب الأرض أمام نظيره البوريكني.