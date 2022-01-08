حارس الإسماعيلي يعلن رحيله عبر الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

كشف محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي، عن انتهاء مهمته داخل "الدراويش"، موضحًا أنه كان يتواجد في قائمة الانتظار منذ بداية الموسم الحالي.

وأضاف صبحي، في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" اليوم السبت :"كنت أتمنى الاستمرار مع الفريق في ظل الظروف التي يمر بها، لكنها في النهاية وجهة نظر احترمها".

وتابع :"أشكر مجلس الإدارة على قرار عودتي للتدريبات رغم أنه حق مشروع لي".

وواصل :"لن أقبل أن أستمر في أي مكان ليس لي دور فني فيه، هكذا تعلمت داخل الإسماعيلي، تربيت على الطموح والإصرار".

وأشار :"سوف أدرس العروض المتاحة لي وحسم وجهتي المقبلة خاصة أنه يحق لي التوقيع لأي نادٍ في يناير الجاري".

وأكمل :"مازلت قادر على العطاء ولدي طموحات كبيرة لن تتوقف، مستمر في عملي بنفس طموحي وإصراري الذي لا حدود له ما دمت قادر على العطاء".

وأنهى :"أتمنى من جميع عشاق النادي الوقوف بجانبه خلال هذه الفترة العصيبة، حتى يعود كيانًا كبيرًا كما عاهدناه".