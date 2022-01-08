تعادل قاتل.. برشلونة يتعثر أمام غرناطة في الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أضاع برشلونة فوزا غاليا على مضيفه غرناطة في المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) بملعب نويفو لوس كارمينيس ضمن منافسات الأسبوع الـ20 للدوري الإسباني.

وفرَّط برشلونة في فرصة اقتحام المربع الذهبي للدوري الإسباني بعدما أصبح رصيده 32 في المركز السادس، في الوقت الذي أصبح فيه رصيد غرناطة 24 نقطة في المركز الـ12 بالليجا.

افتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة الثامنة عن طريق لوك دي يونج بضربة رأسية مستغلا عرضية جافي، لكن تم إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة الـ57، نجح برشلونة في إحراز الهدف الأول برأسية متقنة من لوك دي يونج، الذي تلقى عرضية رائعة من الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيش ليحولها داخل شباك غرناطة.

واضطر برشلونة لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ79 بعد طرد جافي لاعب وسط الفريق عقب تلقيه الإنذار الثاني.

وتمكن غرناطة من إدراك التعادل في الدقيقة الـ89 عن طريق أنتونيو بويرتاس، بعدما استغل اللاعب ارتداد الكرة من دفاع برشلونة بعد ركلة ركنية، ليسددها بقوة بقدمه اليسرى في شباك مارك أندريه تير شتيجن الذي لم يحرك لها ساكنا.

تشكيل برشلونة: مارك أندريه تير شتيجن، داني ألفيش، جيرارد بيكيه، إريك جارسيا، خوردي ألبا، سيرجيو بوسكتس، نيكو جونزاليس، جافي، عثمان ديبملي، فيران جوتجلا، لوك دي يونج.