فوز رائدي على الفتح بطعم مغربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدى المغربيان كريم البركاوي ومحمد فوزير لمهمة قيادة فريق الرائد للفوز على نظيره الفتح 3/ 2 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في إطار الجولة الـ16 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل كريم البركاوي الهدف الأول في الدقيقة 35 من ضربة جزاء، كما هو حال زميله محمد فوزير الذي سجل أيضا من ضربة الجزاء في الدقيقة 77، قبل أن يعود البركاوي لإضافة الهدف الشخصي الثاني له والثالث للرائد في الدقيقة 88.

أما الفتح فقد سجل له إيفان سانتيني في الدقيقة 48 وكريستيان كويفا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع الرائد رصيده إلى 24 نقطة متعادلا مع الهلال في عدد النقاط، إلا أن فارق الأهداف منح الهلال أفضلية الحصول على المركز الخامس مقابل السادس للرائد.

في المقابل، تجمد رصيد الفتح عند 16 نقطة في المركز الـ12.

وكان الرائد خسر في الجولة الماضية أمام أبها 0/ 1، وهي ذات النتيجة التي خسر بها الفتح مباراته الماضية أمام النصر.