استبعاد إلغاء أولمبياد بكين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، إنه يستبعد إلغاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في العاصمة الصينية بكين في فبراير المقبل، وذلك رغم المشكلات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال باخ لصحيفة (فيلت آم سونتاج) «إن السياسة التي تتبعها الصين فيما يتعلق بفيروس كورونا هي سياسة منع انتقاله نهائيا، وهو ما يعني أن التدابير صارمة للغاية».

وحاول باخ طمأنة الرياضيين الألمان الذين يشعرون بقلق إزاء الأجواء التي تنتظرهم في بكين.

وقال «لا أعتقد أن المخاوف تتعلق بنهج التعامل مع الوضع بشكل كلي، وإنما جاءت بسبب عدم نجاح تطبيق بعض القيود خلال المنافسات التجريبية. كانت هناك مبالغة في تطبيق بعض القيود، ولم يتم تطبيق جميع البروتوكولات الخاصة بالألعاب بعد، وإنما فرضت قواعد أكثر صرامة. تحدثنا في هذا الشأن، وسيتم تصحيح الأوضاع».