أهلي 2007 يهزم الجونة بثنائية فى بطولة الجمهورية ويواصل الصدارة

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 فى الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف، فى اللحظات الأخيرة للمباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الجمهورية والأخيرة فى الدور الأول.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يس محمد.

الدفاع: آدم طارق - إياد مدحت - مازن هاني - كريم عمرو.

الوسط: محمد رأفت - محمد طه - حازم عاشور - أحمد الشيخ - محمد عبد الفتاح «تاحا».

الهجوم: مصطفى بهجت.

وشارك زيدان ناجح بدلًا من محمد طه، وعصام أحمد بدلًا من كريم عمرو، وأحمد عصام بدلًا من مصطفى بهجت.

افتتح الجونة التسجيل في الدقيقة التاسعة، ونجح الأهلي في التعادل سريعًا عن طريق محمد رأفت، الذي سجل الهدف في الدقيقة ١٤، قبل أن ينجح محمد عبد الفتاح «تاحا» في تسجيل هدف الفوز للأهلي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ليفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٧» رصيده إلى ٤١ نقطة، في صدارة الترتيب، من الفوز في ١٣ مباراة، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مثلهما، حيث فاز على كل من الشرقية للدخان بسبعة أهداف دون رد، وعلى غزل المحلة بستة أهداف دون رد، وعلى إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى المقاولون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وعلى الإسماعيلي بثنائية نظيفة، وتعادل مع فاركو بهدف لمثله، وخسر أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد، وفاز على وادي دجلة برباعية نظيفة، وخسر أمام بيراميدز بثنائية نظيفة، وفاز على سيراميكا بهدفين لهدف، وعلى مصر المقاصة برباعية مقابل هدف، وعلى المصري بثلاثية نظيفة، وعلى سموحة برباعية نظيفة، وتعادل مع البنك الأهلي سلبيًّا، وفاز على الزمالك برباعية نظيفة، وعلى طلائع الجيش بنفس النتيجة، وعلى الجونة بهدفين لهدف، مسجلًا ٥٠ هدفًا، مقابل ١١ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٧ بالأهلي أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وسعيد صبحي مدربًا مساعدًا، ومحمود عبد الله مدربًا لحراس المرمى، وصابر سنادة إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وناجح أبو زهرة أخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي.