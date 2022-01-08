المصرى يواصل استعداداته لكأس الرابطة فى غياب ثلاثي الفريق.. صور

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مرانه الرئيسي عصر اليوم، السبت، على ملعب النادي الاجتماعي استعدادا لمبارياته ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

واستمر غياب الثلاثي أوستين أموتو لتواجده بنيجيريا، وأحمد الشيخ نظراً لخضوعه لعملية تأهيل من الإصابة، وكذلك عمرو مرعي، والذى هدد فى وقت سابق بفسخ التعاقد مع المصري بسبب المستحقات المتأخرة.

واشتمل مران الفريق، الذى قاده سيف داوود مدرب الفريق فى غياب معين الشعباني المدير الفني للمصري والمقرر عودته خلال أيام بعد انتهاء إجازته فى تونس، على اجتماع مع اللاعبين قبل أن يتم تقسيمهم إلى مجموعتين لاستكمال المران.

ويخوض المصري مرانه على فترتين حيث تشتمل الفترة الأولى الصباحية على تدريبات لرفع اللياقة البدنية، بينما تشتمل الفترة الثانية المسائية على تدريبات بالكرة وتقسيمة للاعبين.

وكان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية قد حضر جانبًا من مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والذي أقيم مساء أمس الجمعة على ملعب النادي الاجتماعي.