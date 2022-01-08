الأهلي يهزم سبورتنج 82/79 فى دوري سوبر السلة

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب سبورتنج بنتيجة ٨٢-٧٩، فى اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة نادي سبورتنج في الإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا وشكلًا مميزًا للفريق الذي حسم اللقاء لصالحه بنتيجة ٨٢-٧٩.

ونجح الفريق في تحقيق الفوز على فريق سبورتنج بنتيجة ٧٦-٤٤، ثم واصل عروضه القوية بالفوز في المباراة الثانية على فريق المصرية للاتصالات بنتيجة ٨٥-٧٩، قبل أن يخسر في المباراة الثالثة أمام مصر للتأمين بنتيجة 78-68، ثم حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 71-64، قبل أن يفوز على الجزيرة بنتيجة 86-66، ثم الفوز على سموحة بنتيجة ٨٣-٧٨، ثم خسر أمام الاتحاد السكندري بنتيجة ١٠٠-٨٥، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة ٨٢-٧٩.