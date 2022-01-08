الامارات | "عيناويان سابقان" يقودان الشارقة لإلحاق الخسارة الأولى بـ"الزعيم"

شكرا لقرائتكم خبر عن "عيناويان سابقان" يقودان الشارقة لإلحاق الخسارة الأولى بـ"الزعيم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الشارقة في إلحاق الخسارة الأولى بفريق العين المتصدر لدوري أدنوك للمحترفي بهدفين نظيفين، خلال لقاء القمة المثير الذي جمع الفريقين اليوم على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة 13 والأخيرة في الدور الأول. وقدم الشارقة مباراة كبيرة واستحق الفوز الثمين وافسد بذلك على العين فرحة " لقب الشتاء".

وكان لافتا التألق الكبير للاعب العين السابق، البرازيلي كايو صاحب الهدف الأول، بينما تعتبر هذه أول مباراة يواجه فيها مدرب الشارقة كوزمين، فريقه السابق العين، منذ توليه قيادة فريق الشارقة في الفترة الاخيرة.

ودخل الشارقة الذي قفز برصيده إلى 23 نقطة بهذا الفوز، وهو السابع له، منافسا قويا على لقب الدوري، متقدما من المركز الرابع إلى الثاني، بعدما قلص الفارق بينه وبين العين إلى سبع نقاط.

ومثلت الأخطاء الدفاعية القاتلة الثغرة الأبرز في صفوف العين، بجانب تألق لاعبي الشارقة خاصة كايو ولوان بيريرا. ونجح كوزمين منذ البداية في قراءة نقاط الضعف في صفوفه فريقه السابق، واستغلالها من خلال الأدوار المميزة التي قام بها كل من كايو ولوان بيريرا وماجد راشد وشوكوروف.

قدم الشارقة بهذا الفوز هدية ثمينة لنفسه، ولمنافسي العين على الصدارة، لاسيما الوحدة، وكذلك شباب الأهلي والجزيرة. وفاجأ الشارقة ضيفه العين بهدف مبكر عند الدقيقة 11، سجله المحترف البرازيلي كايو لوكاس من تسديدة راية قوية من كرة عرضية صنعها زميله ماركوس مليوني

وقبل أن يفيق العين من صدمة الهدف الأول باغته الشارقة بالهدف الثاني عن طريق البرازيلي لوان بيريرا " 18" من كرة عرضية لعبها في البداية الأوزبكي شوكوروف. وأفسد دفاع الشارقة المحاولات العيناوية بقيادة التوغولي لابا كودجو للوصول إلى مرماه، لاسيما الهجمة الخطرة للعين في الدقيقة 30. وأنقذ حارس مرمى العين خالد عيسى مرماه من هدف محقق لكايو عندما واجه المرمى"32".

وباستثناء بعض المحاولات بدا العين غائبا في الشوط الأول ومتأثرا بغياب لاعبه المغربي سفيان رحيمي. ودفع مدرب العين الأوكراني سيرجي ريبروف في الشوط الثاني وتحديدا عند الدقيقة" 62" بورقتي القادم الجديد الكولومبي دانييلو لأول مرة مع العين، والبرازيلي جوناثاس سانتوس في محاولة لإنقاذ الموقف واستعادة زمام المبادرة في المباراة.

وقاد العين أكثر من محاولة للوصول في الشوط الثاني إلى مرمى الشارقة. وأهدر يحيى نادر أخطر فرصة للعين عندما سدد كرة مرت جوار المرمى" 73"، وكاد الارجنتيني جوانكا" 81" أن يسجل الهدف الأول للعين، لتنتهي المباراة بالخسارة الأولى لـ"الزعيم".

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