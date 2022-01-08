اخبار الرياضه

توابع كورونا تحرم باريس سان جيرمان من ميسي أمام ليون

0 نشر
اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توابع تحرم باريس سان جيرمان من أمام ليون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن نادي باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سيغيب عن مباراته المقبلة في الدوري المحلي أمام أولمبيك ليون في ملعب الأخير غدا الأحد، بينما يستمر تعافيه من فيروس كورونا.

وعاد لاعب منتخب الأرجنتين إلى العاصمة الفرنسية قادما من بلاده، بعد ثبوت إصابته بالفيروس سريع العدوى والانتشار، لكن لم يسمح له بالعودة للعب.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا