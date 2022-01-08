سماء أمم أفريقيا تتلألأ بنجوم الدوري السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف الكاميرون بدءا من اليوم وحتى 6 فبراير المقبل النسخة الـ33 من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بعد مرور نصف قرن عن استضافتها الوحيدة للمحفل الأفريقي.

وتخوض الكاميرون مباراتها الافتتاحية ضد بوركينا فاسو اليوم، ضمن المجموعة الأولى بدور المجموعات، كما يلتقي اليوم أيضا، إثيوبيا والرأس الأخضر (كاب فيردي).

وبعدما سبق أن التقيا في المباراة الافتتاحية أيضا لنسخة عام 1998، تعود الكاميرون لمواجهة بوركينا فاسو من جديد، حيث يأمل المنتخب الملقب بـ «الأسود غير المروضة» في مواصلة تفوقه على منافسه، الذي تغلب عليه 1 / 0 قبل 24 عاما بالعاصمة البوركينية واجادوجو.

كما سيكون هذا هو اللقاء الثالث بين المنتخبين في البطولة، بعدما واجها بعضهما بمرحلة المجموعات عام 2017 بالجابون وتعادلا 1 / 1.

ويسعى المنتخب الكاميروني بطل أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، لاستغلال الأرض والجمهور في تحقيق انطلاقة جيدة، حيث يرغب في أن يكون أول مستضيف للبطولة يتوج باللقب منذ 16 عاما.

ومنذ حصول المنتخب المصري على البطولة التي احتضنتها ملاعبه في عام 2006، لم يتمكن أي منتخب منظم للمسابقة من الفوز بها.

ويضم منتخب الكاميرون، الذي يشارك للمرة الـ20 في البطولة، مجموعة من النجوم في مختلف الخطوط، وفي مقدمتهم المهاجم الخطير لاعب النصر السعودي فينسنت أبوبكر، صاحب هدف التتويج باللقب في عام 2017 بالجابون في مرمى المنتخب المصري.

كما يضم المنتخب الكاميروني أيضا مهاجم بايرن ميونخ الألماني إيريك مكسيم موتينج، ولاعب شنغهاي الصيني كريستيان باسوجوج، ولاعب نابولي أندريه أنجوسيا، وحارس مرمى أياكس أمستردام أنديه أونانا.

من جانبه، يطمح منتخب بوركينا فاسو «الخيول»، في مشاركة أخرى مميزة، بعدما بلغ نهائي نسخة عام 2013 بجنوب أفريقيا، والدور قبل النهائي عامي 1998 و2017.

ويمتلك منتخب بوركينا فاسو مجموعة متجانسة من اللاعبين الأكفاء، وفي مقدمتهم نجم أستون فيلا، برتراند تراوري، غير أن الفريق يفقد لاعب ريزا سبور التركي بريان دابو للإصابة.

ويدير اللقاء الحكم الجزائري مصطفى غربال.

إثيوبيا والرأس الأخضر

تبدو حظوظ منتخبي إثيوبيا والرأس الأخضر متكافئة إلى حد كبير.

ويعود المنتخب الإثيوبي بعد غياب 9 أعوام للمشاركة في البطولة، التي توج بها في عام 1962، حيث يستعد لتسجيل ظهوره الـ11 في المسابقة، في حين يتواجد منتخب الرأس الأخضر للمرة الثالثة بالبطولة، بعدما سبق أن شارك عامي 2013 و2015.

ويعتمد المنتخب الإثيوبي على مجموعة من اللاعبين المحليين، حيث يضم لاعبين اثنين فقط من خارج البلاد هما لاعب الجونة المصري شيملس بيكيلي، ولاعب شبيبة القبائل الجزائري مجيب قاسم، ليصبح أحد أقل منتخبات البطولة اعتمادا على المحترفين بالخارج.

وعلى العكس تماما، يستعين منتخب الرأس الأخضر، بقائمة كاملة من المحترفين بأوروبا والوطن العربي، ومن بينهم ولاعب الفيصلي السعودي جوليو تافاريس، ولاعب العروبة السعودي هيلدون أوجوستو، ونجم طرابزون سبور التركي الحالي والأهلي السعودي السابق ديجانيني تافارس ونجم الاتحاد السابق لاعب أولمبياكوس اليوناني غاري رودريغيز، ولاعب النصر الإماراتي ريان مينديز.

نجوم الدوري السعودي بأمم أفريقيا







الكاميرون: فينسنت أبوبكر (النصر)



الرأس الأخضر: جوليو تافاريس (الفيصلي)، هليدون أوجوستو (العروبة)



زيمبابوي: نوليدج موسونا (الطائي)



غانا: صامويل أوسو (الفيحاء)



مصر: أحمد حجازي (الاتحاد)



غينيا بيساو: بيكيتي دجاسي (الشعلة)



نيجيريا: أوديون إيجالو (الشباب)



الجزائر: رايس مبولحي (الاتفاق)، مصطفى زغبة (ضمك)، سفيان بن دبكة (الفتح)



تونس: نعيم سليتي (الاتفاق)



جوائز البطولة