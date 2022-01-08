شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: تكريم الأهلى بالإمارات فى محله.. وبطولة اليد بمصر الأنجح عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، على تتويج النادى الأهلى بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضى، بأن تكريم الأهلى فى محله لأنه حقق أرقاما قياسية على مستوى عالٍ بالنسبة للنتائج وسلوكيات اللاعبين والمدربين، وهو أمر يسعدنا لأننا كنا مُفتقدين للنظام.

وأضاف مصطفى، فى فيديو بثته صفحة الأهلى الرسمية عبر فيس بوك، "الأسس واللوائح التى نسير عليها ستحقق النتائج، وكابن من أبناء الأهلى سعيد بهذه النتائج، وأنا فى الموضوعات الخاصة لم يكن لى صوت، وقلت لهم مش عايز يبقى لى صوت، لكن الأهلى مؤسسة عريقة وأحب تهنئة جماهيره ومجلس الإدارة واللاعبين والمدرب الذين حققوا هذه النتائج، وإلى الأمام والقادم أفضل مما مضى".

وأضاف رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، "بمناسبة كأس العالم لكرة اليد التى أقيمت فى مصر خلال يناير الماضى، من يستحق التكريم هى الحكومة المصرية، بدءا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين، فقد كانت أنجح البطولات بخلاف الإجراءات الاحترازية التى تمت فى هذه البطولة، وتعممت على كل الاتحادات الرياضية وعلى أولمبياد طوكيو".

وتابع مصطفى، "الأهلى مؤسسة كبيرة، وهناك نظام يتعاقب على تنفيذه كل من يتواجد فى إدارة النادى، وأحب تهنئة مجلس الإدارة على التطوير على مستوى الإنشاءات والنتائج، سواء على مستوى مصر أو أفريقيا أو على المستوى العالمى". وعن مشاركة الأهلى فى كأس العالم للأندية فبراير المقبل قال، "نتمنى التوفيق للأهلى فى البطولة، لأن وجوده تكريم لمصر والجمهور والحكومة المصرية".