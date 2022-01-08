شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يُسقط كيما وينفرد بصدارة مجموعة الصعيد.. البترول يكتسح ديروط برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى أسوان فوزًا مهمًا على فريق كيما أسوان في ثمة مجموعة الصعيد بهدف نظيف، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر بمنافسات القسم الثانى، واكتسح فريقا قنا وبترول أسيوط فريقى الإعلاميين وديروط.

سجل هدف أسوان الوحيد اللاعب محمد رزق الذى تعرض لإصابة قوية نقل على أثرها للمستشفى ولم يستطع إكمال المباراة، التي انتهت بهدفه.

بهذه النتيجة رفع أسوان رصيده إلى النقطة 33 لينفرد بصدارة مجموعة الصعيد بفارق 4 نقاط عن كيما أسوان صاحب الوصافة بعد السقوط في ديربى أسوان اليوم.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة الصعيد كالتالى..

أسوان 1 / 0 كيما أسوان

قنا 3 / 0 الإعلاميين

بترول أسيوط 4 /1 ديروط

ملوى 0 /0 المدينة المنورة

بنى سويف 0/ 1 الفيوم

تليفونات بنى سويف 1 /0 سوهاج

طامية × الألومنيوم "الأحد"

البدارى × المنيا "الأحد"

ترتيب مجموعة الصعيد بالقسم الثانى بعد مباريات اليوم

1- أسوان 33 نقطة

2- كيما أسوان 29 نقطة

3- بترول أسيوط 24 نقطة

4- المنيا 23 نقطة

5- الفيوم 23 نقطة

6- الألومنيوم 20 نقطة

7- ديروط 20 نقطة

8- بنى سويف 18 نقطة

9- المدينة المنورة 16 نقطة

10- مركز شباب طامية 16 نقطة

11- سوهاج 15 نقطة

12- نادى ملوى 14 نقطة

13- الإعلاميين 13 نقطة

14- تليفونات بنى سويف 11 نقطة

15- قنا 10 نقاط

16- البدارى 8 نقاط