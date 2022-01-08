شكرا لقرائتكم خبر عن بور فؤاد يعرقل زد بالتعادل ودجلة يكتسح النصر بمجموعة القاهرة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق زد أف سى فى فخ التعادل الإيجابى أمام مضيفه فريق بور فؤاد 1/ 1، فى إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من مباريات مجموعة القاهرة بمنافسات القسم الثانى، وفاز كل من وادى جلة والسكة الحديد والداخلية والترسانة على كل من النصر وبنها والاتصالات والمريخ، وتعادل كل من بلبيس مع بتروجت، والقناة مع الإنتاج الحربى، ومنتخب السويس مع بورتو.

تقدم نادى زد أولا عن طريق لاعبه فتحى مبروك، ونجح بور فؤاد فى تسجيل هدف التعادل فى الشوط الثانى عن طريق أحمد ميزار، لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى.

بهذه النتيجة رفع زد أف سى رصيده إلى النقطة 30 فى صدارة مجموعة القاهرة، فيما رفع نادى بور فؤاد رصيده إلى24 نقطة فى المركز الخامس.

وعاد نادى الداخلية بفوز مثير على الاتصالات، ليواصل الضغط على زد المتصدر ويرفع رصيد 29 نقطة فى المركز الثانى، فيما بقى الاتصالات عند النقطة 15 فى المركز العاشر.

وجاءت نتيجة مباريات اليوم كالتالى..

بور فؤاد 1 /1 زد أف سى

وادى دجلة 4/ 2 النصر

السكة الحديد 3/ 1 بنها

بلبيس 0/ 0 بتروجت

القناة 1 / 1 الإنتاج الحربى

منتخب السويس 0 / 0 بورتو

الاتصالات 0 / 1 الداخلية

الترسانة 2/ 1 المريخ

ترتيب مجموعة القاهرة بعد مباريات الجولة الـ14 كالتالى..

1- زد أف سى 30 نقطة

2- الداخلية 29 نقطة

3- بتروجت 26 نقطة

4- وادى دجلة 25 نقطة

5- بورتو السويس 24 نقطة

6- السكة الحديد 23 نقطة

7- منتخب السويس 22 نقطة

8- الترسانة 21 نقطة

9- القناة 18 نقطة

10- المصرية للاتصالات 15 نقطة

11- النصر 15 نقطة

12- الإنتاج الحربى 15 نقطة

13- بلبيس 11 نقطة

14- المريخ 10 نقاط

15- بور فؤاد 7 نقاط

16- بنها 6 نقاط