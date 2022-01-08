شكرا لقرائتكم خبر عن فرانك كوم يدخل حسابات المصرى بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الكاميروني فرانك كوم، لاعب وسط الريان القطري، في الحسابات الفنية للنادي المصري خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعدما أعلن نادي الريان القطري فسخ تعاقده مع اللاعب بالتراضي بين الطرفين، وأصبح لاعب الوسط المخضرم حرا ليوقع لأي ناد بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستهدف معين الشعباني المدير الفني للمصري، ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات القائمة خاصة وأنه سبقله اللعب تحت قيادته عندما كان مدربًا للترجي التونسي، حيث انضم فرانك كوم لصفوف الريان قادما من الترجي التونسي في عام 2019.