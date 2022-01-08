شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين "أوفا" أولى صفقات إيسترن كومبانى الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى إيسترن كومبانى الرياضى فى حسم أولى الصفقات الشتوية لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم، بالحصول على توقيع اللاعب أحمد أمين "أوفا" لاعب سيراميكا على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بقيد اللاعب.

وبدأ إيسترن كومبانى تدريباته اليومية على ملعبه بدءًا من اليوم، السبت، بعدما منح الجهاز الفنى لاعبيه راحة من التدريبات ليوم الجمعة، ويستعد إيسترن كومبانى لمواجهة فيوتشر فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة المقررة فى الثانى عشر من يناير الجارى بستاد بتروسبورت.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد نقطة واحدة، بعد الهزيمة فى 7 مباريات أمام كل من: المقاولون وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر وبيراميدز والجونة وفاركو، والتعادل مع مصر المقاصة، سجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 19 هدفا.

ووقع نادى إيسترن كومبانى ضمن فرق المجموعة الأولى وجاء ترتيب مواجهات فريق إيسترن كومبانى على النحو التالى :

إيسترن كومبانى ضد فيوتشر (الأربعاء 12/1)

مصر المقاصة ضد إيسترن كومبانى (الأحد 16/1)

إيسترن كومبانى ضد الاتحاد السكندرى (الخميس 20/1)

إيسترن كومبانى ضد بيراميدز (الأربعاء 26/1)

إيسترن كومبانى ضد المصرى (الأحد 30/1)