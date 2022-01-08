شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى نجيب ينتظم فى تدريبات فاركو استعدادًا لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الوافد الجديد لخط هجوم نادى فاركو شكري نجيب فى تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم، السبت، بعد انضمامه رسميًا للفريق قادمًا من النادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعقد يمتد لـ 4 مواسم مقبلة.

وحرص اللاعبون والجهاز الفني لفاركو على تحية الوافد الجديد شكري نجيب قبل بدء المران الجماعي، ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدي عبدالعاطي لتجهيز شكري نجيب للمشاركة مع فاركو بكأس رابطة الأندية، التي يفتتح مبارياتها بمواجهة سيراميكا كليوباترا الجمعة المقبلة بالجولة الأولى.

ويقع فاركو في المجموعة الثالثة لكأس رابطة الأندية المحترفة مع أندية الزمالك وإنبي وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش وغزل المحلة.