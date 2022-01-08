شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يعد جماهير تونس بالتتويج ببطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية فيديو عبر حسابه على تويتر للتونسي علي معلول ظهير أيسر النادى الأهلي ومنتخب تونس، قبل انطلاق البطولة التى تستضيفها الكاميرون.

وقال معلول موجهاً رسالة خاصة للجماهير التونسية، "تحية للشعب التونسي كله وإن شاء الله نفرحكم، وإن شاء الله فرحة تونسية".

ووصل منتخب تونس أمس الجمعة إلى مدينة دوالا الكاميرونية، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا فى نسختها رقم 33، والتى تستضيفها الكاميرون فى الفترة من 9 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل.

وضمت بعثة منتخب تونس الواصلة إلى الكاميرون، 26 لاعبا فى إنتظار إنضمام الثنائي يوسف المساكنى وحنبعل المجبرى بعد تعافيهم من فيروس كورونا.

وكان سيف الدين الجزيرى قد أنضم لبعثة منتخب نسور قرطاج بعد تعافيه من فيروس كورونا، كما تضم البعثة الثنائي على معلول نجم الأهلى وحمزة المثلوثى لاعب الزمالك.