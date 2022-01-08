خاص.. تحديد حكم مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تعيين الجامبي بكاري جاساما حكما لمباراة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية 2021.

ويواجه منتخب مصر نظيره النيجيري يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا.

وكشف مصدر ليلا كورة أن الحكم بكاري جاساما تم تعيينه لإدارة المباراة، ويعاونه كل من السنغالي ماليك سامبا والكاميروني إيلفيس نواجيمو.

ومن المقرر أن يدير الحكم الجزائري مصطفى غربال المباراة الافتتاحية للبطولة بين الكاميرون وبوركينا فاسو غدا الأحد.

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون التي تقام خلال الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

يُذكر أن المنتخب المصري سبق له التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا سبع مرات، كما أنه توج بثلاثة ألقاب متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010، ويبحث "الفراعنة" عن لقبهم الثامن.