سلة الأهلي تفتتح مبارياتها في الدور الثاني بالفوز على سبورتنج بدوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

حقق فريق الأهلي فوزاً مثيراً على سبورتنج بنتيجة 82-79، في إطار مباريات الجولة الثامنة بالمرحلة الترتيبية لدوري السوبر للسلة.

ودخل سبورتنج المباراة بصورة جيدة، حيث أنهى الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 19-16.

واستعاد الأهلي تفوقه في الفترة الثانية التي حسمها لصالحه 26- 17، لينهي الشوط الأول من اللقاء متفوقا ب6 نقاط بنتيجة 42-36.

وشهدت الفترة الثالثة إثارة قوية وندية بين سبورتنج صاحب الأرض والأهلي الضيوف، حسمها الضيوف لصالحهم 23-21، ليواصلوا تقدموهم بنتيجة 65-57.

وانتفض لاعبو سبورتنج في الفترة الرابعة ونجحوا في العودة إلى المباراة، مع أخر دقيقة، حيث قللوا الفارق إلى نقطة واحدة عند النتيجة 69-70.

لتستمر نتيجة المباراة معلقة حتى الثواني الأخيرة عند نتيجة 82-79، وكاد لاعب سبورتنج أن يمنح فريقه التعادل في الثانية الأخيرة بعد تصويبة من قبل منتصف الملعب لكن الكرة أصطدمت بسن الحلقة، لتنهي المباراة بفوز الأهلي.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 14 نقطة، بينما أصبح رصيد سبورتنج 11 نقطة.