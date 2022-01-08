تقرير.. أبرز المدربين في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية غدًا الأحد، التي تستضفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022 المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ25 في تاريخ، حيث، توج الفراعنة باللقب 7 مرات أعوام (1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010)، كأكثر المنتخبات الأفريقية تتويجًا باللقب، مُحققًا رقمًا قياسيًا بالفوز بـ "كان" 3 مرات متتالية.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع كل من السودان، نيجيريا، غينيا بيساو.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المدربين الفائزين بلقب كأس الأمم الأفريقية منذ انطلاقها بالسودان عام 1957 وصل إلى 27 مدربًا، من ضمنهم 11 مدربًا من داخل القارة، و15 من أوروبا وواحد من أمريكا الجنوبية.

ويرصد الخليج 365 أرقام مدربي المنتخبات في كأس الأمم الأفريقية في التاريخ:

أول لقب مراد فهمي:

إقيمت أول نسخة من كأس الأمم الأفريقية عام 1957 بالسودان بعد تأسيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وشارك في البطولة 3 منتخبات هم السودان، مصر، أثيوبيا، بعد استبعاد جنوب إفريقيا بسبب العنصرية.

وكان مراد فهمي يتولى تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة من 1956-1957، وقاد الفراعنة في أول نسخة من كأس الأمم، ونجح بالتتويج باللقب، ليصبح أول مدرب يحصد "كان" في التاريخ.

شحاتة المدرب التاريخي لكأس الأمم:

أصبح حسن شحاتة هو المدرب التاريخي في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، حيث قاد الجيل الذهبي للمنتخب الوطني للتتويج بـ "كان" ، في ثلاث نسخ متتالية وهو ما عجز عن تحقيق مدرب آخر.

بالإضافة إلى أن حسن شحاتة لم يخسر اللقب الأفريقي وهو مدربًا.

شحاتة وتشارلز الأكثر تتويجًا:

يعد حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر الأسبق، وتشارلز جيامفي المدير الفني لمنتخب غانا الأسبق، هم الأكثر تتويجًا ببطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث استطاع الثنائي حصد اللقب في 3 نسخ.

حسن شحاتة مع منتخب مصر 3 ألقاب في ثلاث نسخ متتالية هم 2006،2008،2010.

تشارلز جيامفي مع منتخب غانا 1963،1965،1982.

الجوهري وكيشي البطل لاعب ومدرب:

لم ينجح أحد في القارة السمراء من التتويج بكأس الأمم الأفريقية كلاعب ومدرب، سوى الثاني حسن شحاتة، والنيجيري ستيفن كيشي.

محمود الجوهري - فاز بنسخة 1959 لاعبًا ونسخة 1998 مدربًا

ستيفن كيشي - فاز بنسخة 1994 لاعبًا ونسخة 2013 مدربًا