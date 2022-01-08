زيادة راتبه وعروض خليجية.. تفاصيل تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي



الشارقة - اميمة ياسر - بدأت إدارة النادي الأهلي فتح ملف التجديد لبعض اللاعبين الذين ينتهي عقودهم في 2023، ويحق لهم التوقيع لأي ناد بشكل مجاني خلال شهر يناير المقبل، ويأتي على رأسهم حسين الشحات، اللاعب الأساسي بخط هجوم النادي الأهلي خلال السنوات الماضية.

وتعاقد الأهلي مع حسين الشحات قادمًا من نادي العين الإماراتي في يناير 2019، لمدة 4 سنوات ونصف السنة، ويحصل اللاعب على راتب 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد مع الأهلي.

موعد تجديد عقد حسين الشحات



وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، أوصى باستمرار حسين الشحات ضمن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، ورفض رحيله على سبيل الإعارة قبل انطلاق الموسم الجاري. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وأشار إلى أن الجهاز الفني ألمح إلى ترحيب موسيماني بتجديد عقد حسين الشحات، على أن تبدأ الإدارة في فتح الملف بشكل رسمي.



وعقد الجهاز الفني جلسة مع اللاعب من أجل الحصول على توقيعه، بعد الانتهاء من خوض بطولة كأس العالم للأندية.

تفاصيل عقد حسين الشحات الجديد في الأهلي



وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تنوي تمديد عقد حسين الشحات لمدة 3 سنوات جديدة، مع زيادة راتبه ليصل إلى 8 ملايين جنيه في الموسم.

وكان حسين الشحات تلقى عددا من العروض السعودية قبل انطلاق الموسم الكروي الجاري، إلا أن إدارة الأهلي رفضت رحيل اللاعب في ظل تمسك الجهاز الفني للفريق به.

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة

ويستأنف النادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم السبت بعد وصول المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني إلى القاهرة، أمس الجمعة، استعدادًا لمواجهة الجونة في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية.

ووضعت قرعة كأس الرابطة، فريق النادي الأهلي، مع أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».