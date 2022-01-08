شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتعادل سلبيا مع دكرنس ويواصل الصدارة فى القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط نادى حرس الحدود في فخ التعادل السلبي أمام فريق دكرنس، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من مباريات مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى، وتعادل بايونيرز مع كفر الشيخ.

بهذه النتيجة رفع نادى حرس الحدود رصيده إلى النقطة 29 ويواصل صدارة مجموعة بحرى والإسكندرية، فيما رفع دكرنس رصيده للنقطة 27 فى المركز الثالث بجدول المجموعة.

وفى مباراة ثانية، تعادل نادى كفر الشيخ مع بايونيرز بهدف لكل فريق، تقدم إبراهيم السامولي لكفر الشيخ وتعادل حسام باولو لبايونيرز، ليرفع كفر الشيخ رصيده إلى النقطة 26 في المركز الرابع، بينما رفع بايونيرز رصيده لـ21 نقطة في المركز السابع.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الرابع عشر كالتالى..

الأوليمبى 2/1 أبو قير للأسمدة

المجد 1 /0 الحمام

المصرى السلوم 1/ 1 سبورتنج

الزرقا 0/ 2 المنصورة

دكرنس 0 /0 حرس الحدود

بايونيرز 1/ 1 كفر الشيخ

بلدية المحلة 1/ 0 ألعاب دمنهور

الرجاء × صيد المحلة "مؤجل"

ترتيب المجموعة الثالثة ( بحرى والإسكندرية ) بعد مباريات اليوم الخميس..

1- حرس الحدود 29 نقطة

2- الأوليمبي 28 نقطة

3 - دكرنس 27 نقطة

4- كفر الشيخ 26 نقطة

5 - البلدية 24 نقطة

6- المجد السكندري 22 نقطة

7- بايونيرز 21 نقطة

8- أبو قير 19 نقطة

9- المنصورة 18 نقطة

10- المصري بالسلوم 17 نقطة

11- سبورتنج 17 نقطة

12- ألعاب دمنهور11 نقطة

13- الحمام 10 نقاط

14- الزرقا 9 نقاط

15- الرجاء 7 نقاط

16- صيد المحلة 5 نقاط