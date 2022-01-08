شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: لو محمد صلاح فى جيلى ما كنتش أتمنى ألعب بجواره.. وأستعد للتأليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني أسطورة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وبكل ما قدم ويقدم سواء مع ناديه فى الدوري الإنجليزي والبطولات الأوروبية أو المنتخب الوطني.

وأضاف يونس، فى تصريحات لبرنامج بره الملعب على أون سبورت إف إم مع مها السنباطي، أن صلاح يصنع حضارة جديدة لمصر على كل المستويات، سواء فى أوروبا أو أفريقيا، وهو نعمة للمصريين من ربنا لازم نحافظ عليها ونشجعها ونحاول استنساخها بحيث يكون عندنا أكثر من تجربة مشابهة لتلك التى قام بها فخر العرب.

وأكد يونس أيضا أنه رغم كل العبقرية التى قدمها صلاح وما زال، لو كان في جيله لما تمنى أن يلعب بجواره لأنه وقتها كان يسعى للتنافس معه على إحراز الأهداف، وهذا التنافس فى بعض الأحيان لا يؤتى بثمار جيدة للفريق بشكل عام، لكنه فى النهاية كما قلت أسطورة حية وأتمنى له مزيداً من النجاح، وهو يسعى لأن يكون أحسن لاعب بالعالم، ويستحق وقادر على تحقيق هذا الإنجاز.

وعن الفارق بين جيله والأجيال الحالية للكرة المصرية قال يونس، "جيلنا كان كله مزيكا، والفريق كنت تلاقى فيه على الأقل 8 لاعبين موهوبين بجد، وكل واحد بيحاول يعمل الشو بتاعه فى كل مباراة، فالنتيجة كانت تبقى رائعة فى النهاية سيمفونية جميلة، ولكن للأسف الجيل الحالي يقدم كرة قدم قديمة جدا، إحنا بالنسبة لهم كنا متطورين جدا".

وكشف أيمن يونس أنه رفض فكرة الدخول فى مجال التمثيل رغم تلقيه عروضا من قبل، لكنه فى النهاية يرى أن التمثيل موهبة لابد من وجودها فى أى نجم يفكر فى هذه الخطوة، موضحا أنه من كثرة قراءاته فى مختلف المجالات منذ الصغر يفكر حالياً فى دخلو مجال جديد عليه هو التأليف لأن لديه مخزون أفكار كبيرا للغاية يسعى لترجمته إلى كتب يستفيد بها الشباب في الفترة المقبلة، منها ما له علاقة بالكرة ومنها من هو بعيد عن الرياضة بشكل عام، وعلى الرغم من أن الكتاب فى الفترة الأخيرة لم يعد له رونقه كما كان من قبل، فنحن تربينا على الكتب والقراءة فى كل المجالات والمخزون الثقافي بكافة أشكاله، لكن حاليا الأمور اختلفت بالنسبة للمتلقي الذي لم يعد لديه شغف بالكتب، لكن تبقى الفكرة وأساليب أخرى هي مصدر جذب كبير للجمهور.

وخلال مداخلة هاتفية فى نفس الحلقة، أكد الكاتب والسيناريست مدحت العدل أن أيمن يونس من الوجوة التى تصلح للتمثيل ويمكنه تقديم إضافة قوية لعديد الأدوار، وعليه أن يفكر في هذا الأمر الفترة المقبلة، وعلى مستوى الرياضة أكد العدل أن أيمن يونس يستحق مكانة أكبر داخل ناديه الزمالك وكذلك في اتحاد الكرة بعيدا عن الانجازات التي تحققت للكرة المصرية في وجوده وكذلك الأمر هو صاحب رؤى ووجهات نظر قائمة على خبرات وقراءة على الجميع أن يستفيد منها، فضلا عن موهبته في التحليل التي تجعله مصدرا لجذب الجمهور في كل ستديو يتواجد به.