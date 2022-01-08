الامارات | «قفاز سهيل» يمنح فريق الإمارات الفوز الأول في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن «قفاز سهيل» يمنح فريق الإمارات الفوز الأول في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيا فريق الإمارات أماله في البقاء بدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بفوزه خارج الديار على حساب عجمان بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت على استاد راشد، في افتتاح المرحلة الأخيرة من الدور الأول.

ويدين «الصقور» بهذا الانتصار إلى حارس المرممى سهيل عبد الله الذي تصدى لسبع محاولات محققة لعجمان للوصول إلى شباكه، ليقود فريقه للفوز الأول له هذا الموسم.

ورفع فريق الإمارات رصيده للنقطة الخامسة بفارق نقطتين عن العروبة صاحب المركز قبل الاخير، فيما تجمد رصيد عجمان عند 15 نقطة في المركز 11.

وحقق الامارات أفضل بداية له مع الدقيقة الثانية، حينما أخطا سعيد سليمان في ابعاد الكرة لتأتي العقوبة من اللاعب الجزائري زكريا بوليحة، والذي أطلق تسديدة من مسافة بعيدة استقرت على يمين الحارس.

ومن بعد هذا الهدف تحولت دفة اللعب لمصلحة عجمان الذي هاجم بضراوة وسنحت له فرصة من ضربة ثابتة على حدود الصندوق لعبها لينادرو فوق العارضة (34).

وكانت الفرصة الأبرز لعجمان عن طريق مينا الذي لعب كرة برأسه من عرضية ربيع عطايا ارتدت من الحارس لتصل إليه مرة ثانية ليسددها في أقدام المدافعين وتتحول إلى ضربة ركنية (36).

وتواصلت محاولات عجمان مع الشوط الثاني الذي شهد فرصة سهلة له عن طريق المدافع ميرال سامارجيتش، وهو على بوابة المرمى إلا أن كرته ارتدت من العارضة (68).

وبعدها بأربعة دقائق ضاعت على أصحاب الأرض فرصة أخرى للتعادل من ضربة ثابتة لعبها لينادرو ارتدت من الحارس أمام البديل حميد عبد الله، لكن الحارس تصدى للعبة.

وظلت محاولات عجمان قائمة لتعديل النتيجة ولكن الدفاع الصامد وتألق حارس المرمى حالا دون أن تهتز الشباك.

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