الامارات | اتحاد الكرة و«اتصالات» يُجددان شراكتهما للعام الثالث عشر

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة و«اتصالات» يُجددان شراكتهما للعام الثالث عشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقَع اتحاد الإمارات لكرة القدم ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» عصر اليوم عقد تجديد الشراكة الرسمية بين الطرفين بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، ومسعود محمود الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات»، كما حضر التوقيع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بالإضافة لممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وجرت مراسم التوقيع في مركز الرياضة بموقع إكسبو 2020 دبي على هامش المباراة الاستعراضية التي نظمها اتحاد الكرة بمشاركة عدد من نجوم كرة القدم العالمية، حيث وقع من جانب اتحاد الكرة محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد ومسعود محمود الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات».

وقال بيان صحافي: «يُشكل هذا التجديد بين اتحاد الكرة واتصالات استمراراً لإحدى أكثر الشراكات نجاحاً في الرياضة الإماراتية والإقليمية، حيث تدخل شراكة اتحاد الكرة مع»اتصالات«عامها الثالث عشر بين اثنتين من أهم المؤسسات الوطنية الرائدة في مجاليهما».

ويأتي تجديد هذه الشراكة ضمن سعي الطرفين إلى القيام بدورهما في خدمة الكرة الإماراتية, وهي تخطو نحو المستقبل مع انطلاق رؤية 2038 التي تضع ضمن أولوياتها تفعيل الشراكات الاستراتيجية للاتحاد مع المؤسسات والقطاعات الوطنية المختلفة.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بالدعم الكبير الذي تقدمه «اتصالات» للرياضة المحلية بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، مؤكداً أن الكرة الإماراتية تجني ثمار هذا الدعم السخي وتوظفه لتطوير المسابقات الكروية المختلفة وإعداد المنتخبات الوطنية، مقدماً شكره الجزيل لإدارة «اتصالات» على رعايتها المستمرة للعبة الشعبية، ولعناصرها ومسابقاتها.



وقال: «إن اتحاد الكرة يفخر بتجديد الشراكة مع»اتصالات«، الشركة العملاقة التي تضطلع بدورها الوطني، وتأخذ مسؤوليتها المجتمعية على محمل الجد من خلال تقديم الدعم الكبير للشباب الرياضي.»



وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن «اتصالات» شريك استراتيجي للكرة الإماراتية، ولها بصمات واضحة في كل إنجاز حققته الكرة الإماراتية في الفترات السابقة، وفي كل تقدم وتطور ستحققه المنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية في المستقبل، معبراً عن سعادته بتجديد الشراكة مع «اتصالات» المعروفة بإنجازاتها الوطنية الكبيرة والمتواصلة، وبدورها في خدمةالمجتمع.

وأضاف: «أن الكرة الإماراتية ستكون المستفيد الأول من تجديد الشراكة مع» اتصالات«، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستوفر دعما إضافيا لرؤية اتحاد الكرة 2038، التي نسعى من خلالها للتطوير وتحقيق الإنجازات ورفع راية الدولة في المحافل الكروية المختلفة.»

من جانبه قال مسعود محمود، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات» الإمارات«:»الشراكة التي تربطنا مع اتحاد الإمارات لكرة القدم استراتيجية تمتد عبر سنوات طويلة وتنطلق من الحسّ الوطني الذي تلتزم فيه اتصالات بدعم الأنشطة الرياضية وتعزيز نمط الحياة الصحي لجميع أفراد المجتمع«.

وتابع الرئيس التنفيذي لـ»اتصالات«:» الرياضة ركيزة أساسية لبناء المجتمعات، لهذا نسعى إلى تمكين مختلف فئات المجتمع من مقومات الحياة الصحية، وتواجدنا اليوم بصفتنا شريك للاتحاد الإماراتي لكرة القدم يعدّ جزءاً من استراتيجية اتصالات الرامية لترسيخ حضورها داعماً لأبرز الأحداث الرئيسية والفعاليات والمبادرات المقامة في الدولة واستكمال مسيرة النهضة التنموية التي تنطلق من بناء الانسان صحياً ومعرفياً".

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