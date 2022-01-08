الامارات | بالصور.. 1380 مطية تدشن منافسات مهرجان ولي عهد دبي للهجن بالمرموم

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. 1380 مطية تدشن منافسات مهرجان ولي عهد دبي للهجن بالمرموم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت 1380 مطية في افتتاح مهرجان ولي عهد دبي للهجن 2022، وذلك من خلال تحديات سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل، التي أقيمت اليوم السبت، على مدار 30 شوطاً لمسافة 4 كيلومتر.

ونال لقب الشوط الاول في المهرجان شعار علي حميد سيف بدر العليلي والذي قاد (الظبي) على قمة الحقاقة البكار بزمن وقدره 5:53:8 دقائق، بينما ذهبت صدارة الحقاقة البكار إلى سعيد عبيد بالضبيعه الكتبي والذي قاد (ممتاز) إلى القمة مسجلاً توقيتاً بلغ 5:58:8 دقائق.

وتقام الأحد الجولات الختامية لسن الحقاقة بمهرجان سمو ولي عهد دبي، وذلك من خلال 35 شوطاً مقسمة على فترتين، وستشهد الفترة المسائية منافسة كبيرة بين الشعارات المختلفة لابناء القبائل على رموز سن الحقاقة الاربعة، وهي كأسا ولي عهد دبي للحقاقة البكار المفتوح والإنتاج، وبندقيتان للحقاقة الجعدان المفتوح والانتاج.

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