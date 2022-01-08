شاهد.. أهداف مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يحل فريق النصر ضيفا على ضمك (السبت) في الجولة الـ16 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.



ودخل الفريقان اللقاء وهما يشتركان في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، لكن النصر يتفوق بفارق الأهداف.

وأخذ النصر زمام المبادرة بتسجيل الهدف الأول عبر مهاجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة 19 من المباراة، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ورفع هذا الهدف رصيد تاليسكا إلى 11 هدفا في المسابقة هذا الموسم، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بالتساوي مع النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الشباب.