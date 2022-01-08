3 مخاوف تهدد نجاح أمم إفريقيا في الكاميرون بعد انتشار كورونا قبل ساعات من انطلاقها

الشارقة - اميمة ياسر - ساعات قليلة وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في نسختها رقم 33 على الأراضي الكاميرونية بعد شد وجذب بين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والأندية الأوروبية التى رفضت اقامة البطولة في هذا التوقيت وذلك عقب التهديدات بعدم السماح لمحترفيها باللعب في الكان الإفريقي بسبب انتشار فيروس كورونا .

ومن المنتظر أن تبدأ البطولة غدا الأحد وسط اجراءات واحتياطات طبية وأمنية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا بين المنتخبات المشاركة في البطولة القارية .

أهم الصعوبات التي تواجه الكان في السطور التالية كما نشرها موقع "الأهرام" :

تفشي كورونا

هدد فيروس كورونا المستجد معظم منتخبات قارة أفريقيا المشاركة في الكان بالكاميرون وأصبح الوضع سيئا للغاية بعد انتشار الفيروس كالنار في الهشيم داخل معسكرات المنتخبات التي تستعد للظهور بلاعبيهات المحترفين في الحدث الأهم داخل القارة السمراء .

تحديات رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو لكل الأندية الأوروبية ومحترفيها والاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " جعله في موقف محرج للغاية بعد أن ضربت كورونا العديد من المنتخبات المشاركة في البطولة وبعض الوفود .

مخاوف أندية اللاعبين المحترفين

زادت المخاوف لدى الأندية على لاعبيها من الدول الإفريقية المحترفين في معظم دوريات العالم لدرجة جعلت البعض يطبق الاجراءات الأمنية والاحترازية الخاصة به للوقاية من الاصابة بهذا الفيروس القاتل خوفا على حياتهم فضلا عن عدم الإقبال غير المتوقع لمشاهدة ومتابعة البطولة داخل الملاعب الكاميرونية خوفا من العدوى بالمرض القاتل.

أزمة فيفا والكاف

إصرار الاتحاد الكاميروني لكرة القدم والحكومة الكاميرونية بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " على استضافة البطولة القارية جعل أندية أوروبا والعالم تنظر للاتحاد الدولي لكرة القدم والسويسري جياني إنفانتينو نظرة دونية بسبب عدم تأثيره على الكاف في التراجع عن قراره بالإصرار وإقامة البطولة في هذا التوقيت الحساس عقب انتشار فيروس كورونا داخل الكاميرون بصورة كبيرة.

أزمات إقامة بطولة كاس الأمم الأفريقية في الكاميرونية في ظل هذا الجو الملبد بالغيوم والضباب والأمراض سيخلق نوعا من العداء بين الاتحاد الدولي لكرة القدم وبين الاتحاد الإفريقي بعد أن فشلت الادارة المسئولة عن كرة القدم في العالم عن ايقاف اقامة البطولة حفاظا على سلامة كل عناصر اللعبة من الإصابة بالمرض اللعين.