هل يتم نقل مباريات كأس أمم إفريقيا أرضياً؟.. التليفزيون المصري يوضح

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدثت نائلة فاروق، رئيسة التلفزيون المصري، عن إمكانية نقل التليفزيون لمباريات بطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق غداً الأحد في الكاميرون.

وقالت "فاروق"، في تصريحات نقلها موقع "مصراوي"، إنه لم يتم التأكد بشكل نهائي من نقل التلفزيون لمباريات كأس الأمم الأفريقية.

وأضافت نائلة فاروق: "لم نتأكد بعد، وسيتم حسم الأمر خلال الساعات المقبلة".

وتابعت رئيسة التلفزيون المصري: "إذا تم السماح بنقلها فنحن مستعدون لذلك من خلال قناة تايم سبورتس التي تبث أرضياً".

وتطلق بطولة كأس أمم إفريفيا غداً الأحد وتستمر حتى السادس من فبراير القادم ويشارك فيها 24 منتخباً أفريقياً.

ويلعب المنتخب الوطني المصري ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.