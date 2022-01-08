شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام إسلام جابر فى تدريب الزمالك بعد شفائه من نزلة البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت اليوم، السبت، على ملعب النادى بالقلعة البيضاء، فى إطار استعدادات الفريق لبطولة كأس الرابطة.

يأتي ذلك بعدما حصل اللاعب على راحة من تدريب الأمس بسبب معاناته من نزلة برد، قبل أن يتماثل للشفاء ويشارك فى تدريبات اليوم بصورة طبيعية.

وخاض لاعبو الفريق فقرة تأهيلية وبدنية في بداية التدريب الجماعي الذي أقيم اليوم، وقام الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لمجموعتين تؤدي كل واحده منهما بعض التدريبات باستخدام الحواجز، بالإضافة إلى بعض التدريبات التأهيلية بالكرة. وتولى كل من البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال الإشراف على فقرة التدريبات البدنية.

وكانت قرعة كأس الرابطة أسفرت عن وجود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش"، سيبدأ الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم 14 يناير الجاري .