تعرف على قرعة المرحلة الثانية للدورى الممتاز لكرة اليد

القاهرة - سامية سيد - أجريت ظهر اليوم، السبت، قرعة المرحلة الثانية للدوري الممتاز "رجال" لكرة اليد والمقرر انطلاقها 12 فبراير المقبل، وأسفرت قرعة مجموعات المنافسة على الصعود للمرحلة الثالثة والمؤهله للصعود للمحترفين على المجموعات التالية:

الترسانه و دلفي و العبور و بترول أسيوط .

جزيره الورد و ملوي و مصر للبترول و طنطا .

المنيا و القناه و الداخلية و ألعاب دمنهور.

الإسماعيلي و حدائق الأهرام و أسيوط الرياضي و مدينه نصر .

تقام المباريات بنظام الذهاب و الإياب يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلي المرحلة الثالثة و يتم تقسيم الأندية الثمانية المتأهلة علي مجموعتين بنظام دوره مجمعة يتأهل أول و ثاني من كل مجموعه للمرحله الثالثه إلي المحترفين.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 17 يناير المقبل موعدًا لانطلاق المرحلة الثانية من دورى المحترفين لتحديد البطل بدلاً من يوم 10 فبراير، نظرًا لتأجيل بطولة أمم أفريقيا للكبار لأجل غير مسمى.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الأولى مواجهة الأهلى لفريق سموحة والزمالك مع البنك الأهلى وسبورتنج مع طلائع الجيش.

أما الجولة الثانية فتشهد مواجهات بين كل من: سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع البنك الأهلى وسموحة مع الأهلى.

وبدأ موسم الرجال فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرًا إلى أنه يقام على 3 مراحل.