شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرعة المرحلة الثانية للدورى الممتاز لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجريت ظهر اليوم، السبت، قرعة المرحلة الثانية للدوري الممتاز "رجال" لكرة اليد والمقرر انطلاقها 12 فبراير المقبل، وأسفرت قرعة مجموعات المنافسة على الصعود للمرحلة الثالثة والمؤهله للصعود للمحترفين على المجموعات التالية:
المجموعه الأولي
الترسانه و دلفي و العبور و بترول أسيوط .
المجموعه الثانية
جزيره الورد و ملوي و مصر للبترول و طنطا .
المجموعه الثالثة
المنيا و القناه و الداخلية و ألعاب دمنهور.
المجموعه الرابعة .
الإسماعيلي و حدائق الأهرام و أسيوط الرياضي و مدينه نصر .
تقام المباريات بنظام الذهاب و الإياب يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلي المرحلة الثالثة و يتم تقسيم الأندية الثمانية المتأهلة علي مجموعتين بنظام دوره مجمعة يتأهل أول و ثاني من كل مجموعه للمرحله الثالثه إلي المحترفين.
ومن المقرر أن تشهد الجولة الأولى مواجهة الأهلى لفريق سموحة والزمالك مع البنك الأهلى وسبورتنج مع طلائع الجيش.
أما الجولة الثانية فتشهد مواجهات بين كل من: سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع البنك الأهلى وسموحة مع الأهلى.
وبدأ موسم الرجال فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرًا إلى أنه يقام على 3 مراحل.