شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل، ويستهل منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير الجارى.

فى السطور التالية، نلقى الضوء على مباريات منتخب مصر فلا بطولة الأمم الأفريقية المرتقبة.

س: ما هلا مجموعة مصر فلا أمم أفريقيا؟

ج: يلعب منتخب مصر فى المجموعة الرابعة فى أمم أفريقيا برفقة كل من: نيجيريا، السودان، وغينيا بيساو.

س: ما هو موعد أول مباراة لمنتخب مصر فى أمم أفريقيا؟

ج: أول مباراة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا ستقام أمام يجيريا فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير الجارى.

س : وماذا عن مباريات منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا؟

ج: مصر ستعلب بعد مباراة نيجيريا مع غينيا بيساو والسودان يومي 15 و19 يناير الجاري على التوالي.

س: ماذا عن قائمة مصر فى أمم أفريقيا؟

ج: اختار البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى: حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد ، و في الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء ، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف و عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى، مروان حمدي، بجانب محمد ـبو جبل المصاب بكورونا.

س: ماذا عن وعد سفر منتخب مصر لأمم أفريقيا؟ج: المنتخب سافر صباح اليوم إلى الكاميرون على متن طائرة خاصة لخوض البطولة الأفريقية.