"نجم الأهلي على رأس القائمة" .. من يدعم منتخب مصر في حالة ظهور إصابة جديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365:

وضع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر محمد مجدي "قفشة" نجم الأهلي على رأس قائمة الإنتظار التي سيوجه لها الدعوة للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2021 في حالة ظهور إصابات جديدة في منتخب مصر.

وبحسب اللائحة فإن منتخب مصر من حقه إضافة أى لاعب من قائمة الـ 40 في قائمته قبل 48 من مباراته الأولى في البطولة.

ويلعب منتخب مصر أولى مبارياته في أمم أفريقيا يوم الثلاثاء القادم حيث سيواجه نظيره النيجيري في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبا السودان وغينيا بيساو.

ويجب على المنتخب في حالة الاستبدال إثبات الإصابة بتقرير طبي مع إختيار البديل من قائمة الـ 40 التي تم إرسالها للاتحاد الأفريقي الشهر الماضي.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن "أفشة" سيكون البديل في حالة ظهور إصابة جديدة .

وخرج محمد حمدي ظهير بيراميدز من قائمة المنتخب لإصابته واستدعي كيروش مروان داوود ظهير بيراميدز بدلاً منه فيما ضم المدرب البرتغالي مروان حمدي لقائمة المنتخب ليكون إبراهيم عادل الذي تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد هو الوحيد الذي خرج من قائمة الإنتظار المختصرة المكونة من ثلاث لاعبين.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية مع كل من نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو.