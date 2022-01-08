بيراميدز يُعلن مسحة جديدة للاعبه إبراهيم عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، مصطفى المنيري، عن إجراء مسحة طبية جديدة للاعب فريقه إبراهيم عادل مساء اليوم السبت.

وأوضح المنيري، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المنتخب قد استدعى إبراهيم عادل ومحمد حمدي، مساء يوم أمس الجمعة وخضع الثنائي لمسحة مع المنتخب جاءت نتيجتها إيجابية لإبراهيم عادل وسلبية بالنسبة لمحمد حمدي.

وأشار رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز، إلى أن اللاعب سيخضع لمسحة طبية إضافية خلال ساعات؛ خاضة وأنه برغم إيجابية المسحة التي خضع لها مع المنتخب إلا أنه لم تظهر عليه أي أعراض مرضية وبالتالي سيخضع لمسحة أخرى.

وأتم المنيري تصريحاته بالتنويه إلى أن حمدي خضع لفحوصات طبية وأشعة مع المنتخب أثبتت إصابته بجزع في أربطة الركبة تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي الودية.ش