بينها قناة مفتوحة على نايل سات .. تردد 4 قنوات ناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت أربعة قنوات نقل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تنطلق غداً الأحد في الكاميرون بمواجهة أصحاب الأرض وبوركينا فاسو.

قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة في مقدمة القنوات الناقلة والتي أعلنت نقلها عبر قناتي beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 .

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

وأعلنت القناة الأرضية الجزائرية عن نقلها لبعض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد حصولها على حقوق 10 مباريات من من بينها جميع مباريات المنتخب الجزائري ومباراة الافتتاح وقبل النهائي والنهائي .

تردد قناة Programme NationalHD الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:

التردد 11680.

الاستقطاب: أفقي

معدل ترميز 27500 .

القناة مكسورة الشفرة بنظام BISS ..بمجرد ادخال الشفرة فى جهازك تفتح القناة بشكل تلقائي

شفرة القناة : 1100000000000000

وأعلنت قناة الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة المغربية الحصول على حقوق البث الأرضي لمباريات المنتخب الوطني المغربي ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021 .

تردد قناة الرياضية المغربية الأرضية الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على عرب سات 26 درجة شرقاً:

التردد 12683 .

الاستقطاب: عمودي

معدل ترميز 27500 .

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

ويلعب منتخب مصر أولى مبارياته في أمم أفريقيا يوم الثلاثاء القادم حيث سيواجه نظيره النيجيري في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبا السودان وغينيا بيساو.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية مع كل من نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو.