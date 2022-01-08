الشارقة - اميمة ياسر - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير في الكاميرون، ويشارك في بطولة أمم إفريقيا 24 منتخبا للمرة للثانية، بعد أن تم تطبيقها في بطولة إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، ونجح المنتخب الجزائري في تحقيق اللقب.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2022



وتذيع قنوات «beINS SPORTS» البطولة على قناتي beINS SPORTS MAX HD 1 و beINS SPORTS MAX HD 2.

كما تذاع البطولة على بعض القنوات مثل، قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

قناة الجزائرية الأولى، القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 (5/6).

قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

بعثة منتخب مصر تغادر القاهرة

وتغادر بعثة المنتخب المصري في الساعة الحادية عشر صباحا إلى الكاميرون، من أجل المشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي ستبدأ غدا الثلاثاء 9 يناير المقبل.

وكان فيروس كورونا ضرب المنتخب المصري، بعد إصابة محمد أبو جبل حارس المنتخب وعصام الحضري مدرب الحراس، وبعض من أعضاء الجهاز الإداري.